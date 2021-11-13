Суббота, 13 Ноября 2021 13:32

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал на своей странице в Фейсбук видеодоказательство об усложнении связи между селами Бардзраван, Шурнух и Воротан, что стало результатом незаконного установления азербайджанской стороной пограничного и таможенного контроля на дороге Горис-Капан.

Он рассказал, что после того, как были опубликованы факты о незаконности так называемого азербайджанского пограничного и таможенного контроля, что привело к нарушению права человека и возникновению серьезных гуманитарных проблем, в некоторых СМИ появились материалы, опровергающие заявление Защитника прав человека о том, что якобы связь между селами значительно усложнилась.

С целью предотвратить подобные провокации Омбудсмен опубликовал объективное доказательство, подтверждающее ранее озвученное заявление, опубликовав короткое видео с участком дороги, ведущем из села Хот к вышеуказанным населенным пунктам (https://youtu.be/rCExKp4_Iww ).

В видеоматериале показано, насколько затруднено свободное передвижение населения Республики Армения, особенно жителей выше упомянутых сел на этих участках дороги, в результате чего люди столкнулись с гуманитарной проблемой, в том числе изоляцией от внешнего мира.

<Следовательно, эта публикация еще раз подтверждает, что так называемый таможенный или пограничный контроль Азербайджана на дороге Горис-Капан не имеет каких-либо правовых оснований и должен быть удален. Его размещение на дорогах между общинами Сюника грубо попирает международные требования прав человека>, - отметил Омбудсмен