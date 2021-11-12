Пятница, 12 Ноября 2021 18:57

АрмИнфо. Министр по чрезвычайным ситуациям РА Андраник Пилоян на встрече с генеральным директором ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога> Алексеем Мельниковым указал на наличие широких возможностей для расширения и развития программ сотрудничества, как в практической плоскости, так и на образовательном уровне.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, собеседники высоко оценили уровень сотрудничества между двумя структурами.

Алексей Мельников в числе других программ сотрудничества особо подчеркнул важность тренингов, проведенных Государственной академией антикризисного управления для 20 сотрудников ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога> в августе текущего года.

По словам гендиректора ЮКЖД, такие тренинги позволят им провести первое реагирование самостоятельно, до подхода спасателей, а обученные бригады при необходимости могут пополнить ряды спасателей-волонтеров.

В завершение встречи Пилоян передал Мельникову сертификаты, удостоверения и значки квалификационного класса <Спасатель>, присвоенные работникам ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога> приказом министра по чрезвычайным ситуациям. -