Пятница, 12 Ноября 2021 18:49

АрмИнфо.На саммите тюркоязычных стран, который открывается в Стамбуле страны - члены обсудят инициативу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о создании т.н. <Туранского коридора>.

Как сообщает агентство Turan, <туранский коридор> входит в число важных инициатив <Тюрского совета>, <Туранский корридор> во многом повторяет исторический Шелковый путь, включая в себя Транскаспийский маршрут.

Как сообщает агентство, фактором дальнейшего сближения тюркоязычных стран стал также их переход на латинский алфавит. Примечательно, что Венгрия приняла участие в последнем саммите весной этого года на уровне главы правительства, а Россия проявила интерес к участию в работе Тюркского совета.

Причем интересно то, что участники саммита, опять таки по инициативе Назарбаева, готовы переименовать Совет в <Организацию тюркских государств>. <Если процессы будут продолжаться в нынешнем русле, то в 2030-40 гг. может быть поднят вопрос формирования единого рынка и пространства экономического сотрудничества. Стратегия и видение шагов в данном направлении будут оформлены в Стамбуле>, - прокомментировал агентству эту новость профессор Дженгиз Томар из университета имени Ахмета Ясеви.

Между тем, как и стоило предположить, выступая на этом саммите, глава династического азербайджанского режима Ильхам Алиев не преминул воспользоваться идеей елбасы для реализации своих агрессивных целей.

Алиев фактически нагло подставил престарелого лидера Казахстана, придав его культурно-гуманитарной и транспортной идее коридора материализированный геополитический агрессивный характер, спев соловьем перед «соплеменниками» старую песенку о т.н. «Зангезурском коридоре», предполагающем аннексию суверенной территории Армении.

"При создании Советской Армении, часть территории Азербайджана была передана большевиками этой республике. Фактически, Азербайджан был поделен и часть его была отдана армянам. Тем самым, был разделен и Тюркский мир", - заявил Алиев, «мастерски» сфальсифицировав историю, перевернув ее с ног на голову, видимо в силу своего интеллекта и в надежде, что ее никто не знает и она, эта история не подкреплена "ворохом" культурно-исторических и документарных свидетельств.

"Папин выпускник" МИМО, решив подбодрить своих истинных «соплеменников» бенефициями от «коридора» заявил, что «его открытие даст широкие возможности всему региону и соединит все страны тюркского мира с Европой», видимо в надежде подкупить и последнюю.