Пятница, 12 Ноября 2021 12:16

АрмИнфо. Чрезвычайные проблемы, с которыми сегодня сталкивается мир, от вооруженных конфликтов до эпидемии COVID-19 и изменения климата, подчеркивают необходимость расширения сотрудничества в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе своего выступления на 41-ой сессии Генассамблеи ЮНЕСКО.

<Поэтому сегодня, когда мы празднуем 75-летие ЮНЕСКО, мы подтверждаем нашу приверженность ценностям Организации и поддержку процесса ее стратегической трансформации>, - сказал министр, добавив, что в 2022 году будет отмечаться 30-летие членства Армении в ЮНЕСКО.

По словам Мирзояна, в течение всего вышеуказанного периода Армения решительно придерживалась мандата ЮНЕСКО по продвижению универсальных ценностей и общих целей, включая Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. <Именно поэтому мы решили выдвинуть нашу кандидатуру в члены Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 года.

Армения привержена стимулированию будущего образования, на основе принципа равных возможностей для всех. Мы считаем, что глобальное гражданское образование - мощный инструмент для ответа на глобальные вызовы. Мы считаем, что образование и повышение осведомленности имеют жизненно важное значение для пропаганды языка вражды и дискриминации по признаку личности. Это стало и одной из основных идей создания в 2020 году кафедры ЮНЕСКО по предупреждению геноцида и других массовых преступлений в Ереванском государственном университете>, - сказал Мирзоян, добавив, что Армения полностью поддерживаем глобальные программы ЮНЕСКО по приоритетам Африки и развивающихся стран Малых островов, которые следует продвигать и дальше с четким акцентом на образование и культуру.

Он также заявил, что Армения поддерживает усилия ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия в зонах конфликтов и осуждает нападения на культурные символы, обусловленные их различием в их происхождении или самобытности.

Вместе с тем, глава МИД Армении констатировал, что во время агрессии, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха и его народа осенью прошлого года, азербайджанские вооруженные силы преднамеренно наносили удары по гражданской инфраструктуре, включая школы и детские сады, а также по армянскому культурному и религиозному наследию Арцаха.

<В результате более 22 000 детей в Нагорном Карабахе были лишены права на образование. Уже почти год Армения предупреждает Генерального директора ЮНЕСКО и государства-члены о серьезных угрозах армянским культурным ценностям на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Мы благодарны гендиректору ЮНЕСКО за ее усилия по отправке независимой технической миссии в Нагорный Карабах и прилегающие районы в соответствии с Конвенцией 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта>, - отметил Мирзоян.

В тоже время он выразил сожаление тем обстоятельством, что Азербайджан продолжает блокировать выполнение этой миссии. По словам главы МИД Армении, препятствующее отношение Баку заставляет ожидать худшего о состоянии армянского культурного наследия, оказавшегося под контролем Азербайджана.

<Многочисленные задокументированные случаи умышленного уничтожения и вандализма армянского культурного и религиозного наследия со стороны азербайджанских вооруженных сил были зафиксированы как во время боевых действий, так и после прекращения огня. И, пожалуй, самым печально известным примером являются два удара из беспилотника по собору Св. Газанчецоц в Шуши 8 октября прошлого года. Наряду с уничтожением религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха мы являемся свидетелями недопустимых случаев искажения культурной, религиозной и культурной самобытности армянского культурного и религиозного наследия на территориях Арцаха, которые сейчас находятся под контролем Азербайджана, где более 1500 культурных и 19 000 музейных экспонатов. Очень важно направить международные усилия и предпринять надлежащие меры, дабы не допустить, чтобы армянское культурное наследие в Нагорном Карабахе постигла трагическая судьба Нахиджевана, где в общей сложности было разрушено 28 000 объектов армянского культурного наследия>, - добавил Мирзоян. В заключение глава МИД Армении подчеркнул важность поощрения культуры мира, терпимости и взаимного уважения, а также межкультурного диалога как мощного инструмента для объединения людей и укрепления мирного сосуществования. По его словам, это, безусловно, позволит выполнить все приоритеты Организации.