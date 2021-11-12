Пятница, 12 Ноября 2021 11:18

АрмИнфо. Офис Защитника прав человека Армении продолжает указывать на серьезные гуманитарные проблемы в Сюникской области страны, вызванные действиями Азербайджана.

Так, в заявлении Омбудсмена РА указывается на осложнившееся сообщение между населенными пунктами Горис, Воротан, Шурнух, Бардзраван и другими, из-за незаконных действий и создания препятствий дорожному движению со стороны Азербайджана.

<В этих городах и селах уже введены серьезные ограничения на доступ к продуктам питания и предметам первой необходимости, медицинскому обслуживанию и услугам. Это представляет реальную опасность для людей. Сегодня в селах Воротан, Шурнух и Бардзраван с большим трудом была организована доставка хлеба. По сообщению Офиса Защитника прав человека, хлеб был доставлен в указанные села после 16:00 при дополнительных усилиях органов власти Гориса>, - говорится в заявлении.

В офисе Омбудсмена также указали на невозможность организовывать учебный процесс в школах. <Из-за сложившейся ситуации учителя, проживающие в Горисе, но преподающие в Бардзраване и в Капане, организовали обучение удаленно, так как не смогли добраться до школ. Возникают трудности в решении разных проблем, вызванных действиями Азербайджана. Например, сегодня в Шурнухе из-за погодных условий возникла острая необходимость в ремонте крыши одного из домов, но невозможно было получить необходимые строительные материалы. Вышеупомянутые факты доказывают, что объявленный вчера правительством Азербайджана так называемый пограничный таможенный контроль на дороге Горис-Капан в Армении полностью нарушил нормальную жизнь, мир и безопасность людей, права на физическую и психическую неприкосновенность и свободу передвижения>, - говорится в заявлении офиса Омбудсмена, при этом добавляется, что пограничные войска СНБ Армении несут службу для обеспечения безопасности населения.

Отчеты о ситуации в Сюнике Омбудсмен отправит в международные структуры, а также в госорганы и неправительственные организации Армении.