Пятница, 12 Ноября 2021 02:39

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Эндрю Шофер - Соединенные Штаты Америки, Игорь Ховаев - Российская Федерация и Брис Рокфей - Франция) выступили накануне вечером со следующим заявлением:

Сопредседатели отдельно встретились в Париже с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 10 ноября. Сопредседатели приняли министров иностранных дел на совместной встрече, которую открыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Во встречах также принял участие личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Сопредседатели и министры иностранных дел продолжили начатые в Нью-Йорке обсуждения ряда возможных мер по деэскалации ситуации и последующих шагов в этом процессе, включая будущие встречи в данном формате и предлагаемый визит сопредседателей в регион. Сопредседатели и министры также обсудили статус выполнения обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября.

Сопредседатели подтвердили важность достижения прогресса по гуманитарным вопросам, включая, в частности, вопросы задержанных, пропавших без вести, добровольного возвращения перемещенных лиц, разминирования и защиты исторических и культурных объектов. Сопредседатели призвали стороны предоставить неограниченный доступ международных гуманитарных организаций. Сопредседатели также подчеркнули важность недопущения подстрекательской риторики и провокационных действий.

Сопредседатели встретились с представителями Министерства иностранных дел Франции и Елисейского дворца 10 и 11 ноября, чтобы обсудить текущие усилия по оказанию сторонам помощи в поиске всеобъемлющих решений всех остающихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него, в соответствии со своим мандатом.