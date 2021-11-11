Четверг, 11 Ноября 2021 17:48

АрмИнфо.<Азербайджан готов сотрудничать с ЮНЕСКО в процессе постконфликтного восстановления и ведет активный диалог для отправки технической миссии на освобожденные территории>. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая 10 ноября на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже.

По его словам, уже согласованы <ряд сложных технических, юридических и политических вопросов, которые обеспечат эффективность и независимость миссии>.

<Азербайджан неоднократно предупреждал ЮНЕСКО о грубых нарушениях Армении, поднимая вопрос об отправке технической миссии на оккупированные территории. Однако Армения препятствовала этому, что отражено в отчете ЮНЕСКО за 2005 год>, - цитирует министра пресс-служба МИД, при этом не пояснив, причем документ 15 летней давности с текущими реалиями.

Отметим, что Азербайджан вот уже год препятствует отправке мониторинговой миссии ЮНЕСКО на территории, оказавшиеся под азербайджанским контролем в результате широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха.