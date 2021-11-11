Четверг, 11 Ноября 2021 17:48

АрмИнфо.Власть, символ поражения, пошла на очередную обговоренную уступку - Азербайджан взял под полный контроль трассу Горис-Капан. Об этом говорится в заявлении, распространенном блоком <Айастан> (Армения).

<Капитулянт говорил, что мы по этой трассе всегда будем передвигаться свободно. Он как всегда обманывал общественность. Сейчас объявляет об альтернативной дороге. Пока этот режим находится у власти, подобных позорных уступок можно ждать каждый день. Тот, кто занимает кресло главы правительства Армении, больше ничего не решает. Вместо него решения принимает Азербайджан. Противник не только физически присутствует на суверенной территории Армении, но и создает таможенные и пограничные пункты контроля. Эта власть ни на что не способна, она не будет сопротивляться Азербайджану. Но мы с этим не смиримся>, - отмечается в заявлении Блока.

При этом оппозиционная сила убеждена, что фактически повестка режима по открытию эры мира в регионе означает потерю суверенитета Армении.

<Происшедшее - прямая угроза безопасности наших соотечественников в Сюникской области, обороноспособности Армении. Это также несет в себе серьезные и неконтролируемые экономические риски.

Дорогие соотечественники, альтернативой сложившейся катастрофической ситуации является не война, как они пытаются представить. Альтернатива - достойный мир, формирование новой власти, защищающей национально-государственные интересы. Мы инициировали общенациональное сопротивление против разрушительной политики власти. Сегодняшняя задача - усиление сопротивления, ежедневная работа и постоянные акции. Нас не подавить репрессиями и насилием правоохранительных органов, мы пойдем до конца. Сюник никто не уступит, Арцах не будет освобожден от армян, Армения не будет отуречена. Армения будет суверенным государством, армянский народ снова будет жить в справедливой и сильной стране>, - подытожили в блоке.

Отметим, что накануне Секретарь Совбеза РА сообщил о том, что азербайджанские военные установят КПП на дороге Горис-Капан Сюникской области РА, добавив, что в ответ и армянская сторона поставит пропускные пункты, правда не уточнил, зачем на суверенной территории Армении устанавливать таможенные пункты. А сегодня премьер-министр РА оправдал данные действия азербайджанской стороны, заверив, что это их территории. Правда он также не уточнил, на основе каких документов, суверенные территории Армении перешли Азербайджану.