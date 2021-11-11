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АрмИнфо.С 20 января 2022 года начнется выполнение регулярных рейсов Ереван-Капан-Ереван. Как говорится в решении правительства, принятом 11 ноября в необсуждаемом порядке, соответствующая заявка поступила в Комитет гражданской авиации Армении от авиакомпании NovAir.
Отмечается, что рейсы Ереван-Капан-Ереван будут выполняться с частотой два раза в неделю.
Согласно пояснению к документу, кабмин одобрил выделение средств в размере 49 508 722 драмов аэропорту Капана "Сюник", поскольку на данный момент финансирование воздушной гавани приостановлено, из-за чего дальнейшая эксплуатации аэропорта может оказаться под угрозой.
Отметим, что согласно сайту авиакомпании, ООО "Новэйр" - армянский перевозчик, базирующийся в международном аэропорту Звартноц в Ереване. Компания, входящая в холдинг "Атлантис", начала авиационный бизнес в Армении еще в 1999 году. В 2000- 2003 гг. перевозчик выполнял чартерные рейсы в города СНГ, а в 2015 г. начал кодшеринговое сотрудничество с "Austrian Airlines" и "Czech Airlines" (до 2018 г.) В 2016 году 100% акций, принадлежащие Atlantis Holding, были проданы UniBank, договор купли-продажи был завершен в 2018 году.
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|Прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту обстрела азербайджанскими ВС трактора жителя села Хачик
|Премьер-министр Армении будет назначать уполномоченных по делам диаспоры в зарубежных странах
|Главы оборонных ведомств СНГ определились с перспективами развития военного сотрудничества на 2022 год
|Посол России: МГ ОБСЕ сохраняется, продолжает свою работу и визит в регион остается на повестке
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|Внешняя политика и дипломатия Tуркменистана
|В Aшхабаде прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Tуркменистана и Aвстрии
|За сутки в Армении подтвердилось 1 675 случаев заражения коронавирусом, скончалось 69 человек
|Армения избрана вице-президентом Генконференции ЮНЕСКО от восточноевропейской региональной группы
|СМИ: ВС Азербайджана обстреляли работающий в поле села Хачик трактор
|Посол России принял участие в церемонии открытия "Учебного центра" при Нацинституте здравоохранения им. С.Авдалбекяна
|Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепа США осудило убийство армянского мирного жителя под Шуши
|МО РФ: В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня
|Законопроект о Геноциде армян прошел первое чтение в Палате общин Британского парламента
|Россия продолжит работу по возвращению армянских военнопленных из Азербайджана
|Жирайр Сефилян: Кремль управляет армянским народом через Пашиняна и Кочаряна
|Николай Подгузов: Для достижения целей декарбонизации ЕАЭС+ необходимо увеличить инвестиции в эту сферу в 2 раза
|Мгер Григорян принял новоназначенного постпреда ПРООН
|Спецпредставитель ЕС: Нерешенные вопросы между Ереваном и Баку должны быть урегулированы
|Делегация во главе с министром обороны РА отбыла в Москву
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