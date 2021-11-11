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 Четверг, 11 Ноября 2021 17:43
Наира Бадалян

NovAir будет выполнять регулярные рейсы между Ереваном и Капаном с 20 января 2022 года

NovAir будет выполнять регулярные рейсы между Ереваном и Капаном с 20 января 2022 года

АрмИнфо.С 20 января 2022 года начнется выполнение регулярных рейсов Ереван-Капан-Ереван. Как говорится в решении правительства, принятом 11 ноября в необсуждаемом порядке, соответствующая заявка поступила в Комитет гражданской авиации Армении от авиакомпании NovAir.

Отмечается, что рейсы Ереван-Капан-Ереван будут выполняться с частотой два раза в неделю.

Согласно пояснению к документу, кабмин одобрил выделение средств в размере 49 508 722 драмов аэропорту Капана "Сюник", поскольку на данный момент финансирование воздушной гавани приостановлено, из-за чего дальнейшая эксплуатации аэропорта может оказаться под угрозой.

Отметим, что согласно сайту авиакомпании, ООО "Новэйр" - армянский перевозчик, базирующийся в международном аэропорту Звартноц в Ереване. Компания, входящая в холдинг "Атлантис", начала авиационный бизнес в Армении еще в 1999 году. В 2000- 2003 гг. перевозчик выполнял чартерные рейсы в города СНГ, а в 2015 г. начал код­шеринговое сотрудничество с "Austrian Airlines" и "Czech Airlines" (до 2018 г.) В 2016 году 100% акций, принадлежащие Atlantis Holding, были проданы UniBank, договор купли-продажи был завершен в 2018 году.


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