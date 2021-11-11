Четверг, 11 Ноября 2021 14:14

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Париже министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с коллегой из Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министры обсудили вопросы дальнейшего углубления армяно-французских привилегированных отношений и подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. Была подчеркнута важность расширения экономических связей между двумя странами.

Главы МИД Армении и Франции обсудили ряд вопросов, касающихся нагорно-карабахского конфликта. Арарат Мирзоян подчеркнул, что всеобъемлющее и долгосрочное решение конфликта возможно только посредством мирных переговоров под мандатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Были затронуты также гуманитарные вопросы, возникшие в результате 44-дневной войны. В этом ключе Мирзоян подчеркнул необходимость безоговорочной и скорейшей репатриации армянских военнопленных и других лиц, а также важность сохранения армянского историко­культурного и религиозного наследия на территориях Арцаха, находящихся под азербайджанским контролем.

Вместе с тем он отметил, что Армения и армянский народ высоко ценят позицию и шаги правительства и парламента Франции в дни развязанной Азербайджаном агрессии против Арцаха и в последующий период.

В ходе встречи министр иностранных дел Мирзоян также поблагодарил французскую сторону за помощь в борьбе с пандемией коронавируса