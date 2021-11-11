Четверг, 11 Ноября 2021 14:10

АрмИнфо.Нужно не легитимизировать присутствие азербайджанцев и действия заявлениями, а проводит работы для их удаления. Об этом на своей странице в Фейсбук написал омбудсмен Армении Арман Татоян, комментируя заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что на трассе Горис- Капан азербайджанцы установят с сегодняшнего дня КПП.

При этом Омбудсмен убежден, что должностное лицо, которое выступило с публичным заявлением, в качестве секретаря Совета безопасности Армении, обязан разъяснить как минимум 4 вещи: <1. Как вы представляете себе свободное и безопасное передвижение людей и товаров по дороге Горис-Капан при наличии азербайджанской границы и таможенного контроля?

2. Он осознает, что эти функции предполагают ограничение прав граждан Республики Армения со стороны правоохранительных органов Азербайджана: подвергать людей штрафам, возбуждать уголовные дела, задерживать и арестовывать, обыскивать и т. д.

3. Как жители РА [соседних сел] или иностранцы, путешествующие по дороге Горис-Капан, будут защищать свои права (например, к кому, к каким процедурам они будут обращаться), как они представляют себе применение законодательства Азербайджана в их отношении?

4. Как будет обеспечена ответственность и наказание пограничных и таможенных властей Азербайджана за нарушение прав?>.

Он еще раз напомнил о незаконности (отсутствия правовых оснований) присутствия азербайджанских вооруженных сил, правоохранительных органов и, прежде всего, их действий на дорогах Армении.

Отметим, что накануне Секретарь Совбеза РА сообщил о том, что азербайджанские военные установят КПП на дороге Горис-Капан Сюникской области РА, добавив, что в ответ и армянская сторона поставит пропускные пункты, правда не уточнил, зачем на суверенной территории Армении устанавливать таможенные пункты. А сегодня премьер-министр РА оправдал данные действия азербайджанской стороны, заверив, что это их территории. Правда он также не уточнил на основе каких документов, суверенные территории Армении перешли Азербайджану.