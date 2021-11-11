Четверг, 11 Ноября 2021 14:09

АрмИнфо.Граждане, протестующие против размещения азербайджанских таможенных пунктов на дороге Горис-Капан, организовали акцию протеста у здания Правительства Армении. Полиция оцепило здание. Начались задержания.

Накануне секретарь Совета безопасности Армен Григорян в эфире Общественного телевидения Армении заявил о том, что с сегодняшнего дня на трассе Горис - Капан будет размещен пункт таможенного контроля вражеского Азербайджана. Сегодня на заседанн правительства премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что Азербайджан будет осуществлять паспортный и пограничный контроль в отношении граждан Армении на своей территории дороги Горис-Капан. По его словам, избежать пограничного контроля в отношении граждан РА можно было ценой "коридорной логики, что неприемлемо для армянской стороны".

Собравшиеся перед зданием правительства участники митинга скандируют "Никол, предатель. Депутаты оппозиционной фракции "Айастан" ("Армения") Анна Григорян и Гегам Манукян заявили, что попытаются войти в здание правительства, чтобы получить ответы от премьер-министра.

Как указала Анна Григорян, слова Пашиняна о том, что "при необходимости, Республика Армения тоже установит пункты таможенного и паспортного контроля на дороге Горис- Капан", свидетельствуют о том, что власти РА, без какой-либо правовой основы, де-юре признали факт демаркации.

Помимо этого, по словам Григорян, дорога Капан-Чакатен также под угрозой. "Там разместились азербайджанские ВС и после 12-ти ночи там произошли непонятные события", - заявила она.