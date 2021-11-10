Среда, 10 Ноября 2021 19:31

АрмИнфо.В Нагорном Карабахе, на территории российского военного городка под Степанакертом, открыли первый православный храм в честь Рождества Христова. Об этом передает ТАСС.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Геннадий Анашкин.

"Русских церквей в Карабахе, к великому сожалению, не сохранилось. Все были уничтожены большевиками в советские годы, и от этого обстоятельства возведенный русский православный храм в честь Рождества Христова приобретает сакральное, историческое значение", - сказал на церемонии председатель русской общины Степанакерта Александр Бодров.

Сообщается, что после открытия храма в нем отслужили первый молебен.