Среда, 10 Ноября 2021 16:42

АрмИнфо. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту обстрела азербайджанскими ВС трактора жителя села Хачик, осуществляющий сельскохозяйственные работы на общинных полях.

В ведомстве напомнили, что 9 ноября около 14:30 азербайджанские ВС обстреляли трактор ДТ-75, жителя села Хачик Вайоц-дзорской области Армении Т.Асатряна.

"В результате обстрела поврежден трактор мирного жителя, самому Асатряну удалось укрыться и запланированное убийство тракториста сорвалось. По факту обстрела возбуждено уголовное дело по п.13 ч.2 статьи 34-304", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что согласно достигнутой между генеральными прокурорами Армении, России и Азербайджана договоренностям об оперативном обмене информацией о преступных случаях, фиксируемых на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, в связи с попыткой Вооруженных Сил Азербайджана убить мирного жителя, выполняющего сельскохозяйственную работу на суверенной территории РА, тем самым повлекшей за собой очередное преступное посягательство на право на жизнь гражданского населения приграничного населенного пункта, на нормальную жизнедеятельность, данные о нарушении режима прекращения огня переданы российской стороне с целью дать оценку случившемуся по инициативе надлежащего и объективного совместного расследования.

С этой же целью российской стороне переданы данные о расстреле группы мирных граждан Арцаха, проводивших 8 ноября около 15:00 часов ремонтные работы на водопроводе на дороге Шуши-Бердзор, убийстве одного человека и ранении троих людей.

Данный шаг противника осудил и Омбудсмен Армении Арман Татоян, который еще раз подчеркнул императив создания демилитаризованной зоны и отвод азербайджанских военных от армянских сел и дорог.