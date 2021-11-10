Среда, 10 Ноября 2021 16:38

АрмИнфо.Объединенную систему противовоздушной обороны стран СНГ могут усовершенствовать и адаптировать к решению задач воздушно-космической обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ.

"Рассмотрели необходимые меры по формированию Совместного подразделения гуманитарного разминирования, а также развития совместных систем военного назначения. Это касается адаптации объединенной системы противовоздушной обороны к решению задач воздушно-космической обороны, совершенствования построения Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств Содружества",

- сказал Шойгу передает телеканал "Звезда".

Министры обороны стран СНГ также одобрили основные направления развития системы сотрудничества в области военного образования и подготовки кадров, а также Единой системы государственного радиолокационного опознавания.

Главы оборонных ведомств стран - участниц СНГ утвердили план совместных мероприятий на предстоящий год и определили перспективы развития военного сотрудничества. "Определены перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества и утвержден план совместных мероприятий на 2022 год", - отметил Шойгу.

Также он сказал, что все военные министерства стран СНГ подтвердили единое понимание характера стоящих перед ними вызовов и угроз военной безопасности в ходе заседания.

По его словам, страны СНГ проведут в 2022 году компьютерное командно-штабное учение по противовоздушной обороне?

"Советом министров обороны принято решение о проведении компьютерного командно- штабного учения объединенной системы противовоздушной обороны "Региональная безопасность - 2022".

Кроме того, в следующем году будут организованы третьи военно-спортивные игры, посвященные 30-летию Совета министров обороны СНГ. Также участники заседания договорились "углублять практическое взаимодействие в области военно- топографического и гидрометеорологического обеспечения".