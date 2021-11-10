Среда, 10 Ноября 2021 12:00

АрмИнфо. В Армении 9 детей госпитализировано с признаками пищевого отравления.

Как сообщает Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов РА со ссылкой на ГНКО "Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний" Министерства здравоохранения РА, вечером 9 ноября 8 детей были доставлены в университетскую больницу "Мурацан" с подозрением на пищевое отравление, еще один ребенок - в Национальный инфекционный центр.

"Дети - воспитанники детского центра развития "Елка" от 8 до 11 лет. Вечером, инспекторы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов РА начали контрольные мероприятия в Центре развития ребенка "Елка".

Были взяты пробы имеющейся готовой продукции и сырья, поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами для проведения лабораторных исследований, изучено санитарно-гигиеническое состояние предприятий общественного питания", - сообщили в инспекционном органе, пообещав предоставить дополнительную информацию позже.