Среда, 10 Ноября 2021 11:59

АрмИнфо.. Генеральная прокуратура Арцаха представила данные о нарушениях, допущенных ВС Азербайджана после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня.

Так, в сообщении ведомства констатируется, что за год, прошедший после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, азербайджанская сторона осознанно и намеренно продолжила свои преступные действия против народа Арцаха. В Генпрокуратуре НКР констатировали, что об этом они неоднократно сообщали, дабы информировать международные организации и организации в области защиты прав человека.

Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на то, что заявлением были остановлены широкомасштабные боевые действия, но агрессивные боевые действия азербайджано- турецкого тандема трансформировались в спланированные и скоординированные действия по запугиванию населения Арцаха и изгнанию армян из Арцаха.

"За прошедший год Вооруженными силами Азербайджана, расположенными вблизи населенных пунктов Республики Арцах, было совершено 56 преступлений, в связи с чем, было возбуждено 43 уголовных дела.

В результате азербайджанских преступных действий были убиты 2 мирных жителя и 9 военнослужащих, в отношении 24 мирных жителя и 44 военнослужащих были предприняты покушения на убийства, ранения разной степени получили 9 мирных жителей и 28 военнослужащих, 6 человек подверглись физическому насилию и 2 грозились убить.

Кроме того, в результате преступных посягательств на имущественные права физическим лицам причинен ущерб в размере 17 710 000 драмов. Зафиксировано 5 эпизодов по умышленному уничтожению или повреждения имущества (домов), 3 - повреждения сельхозтехник, 7 - транспортных средств, 2 - строительной техники, также подожжены 3 сада и поле, из огнестрельного оружия обстреляно большое стадо крупного рогатого скота", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Также отмечается, что кроме вышеперечисленного, с ноября 2020 года азербайджанские военные, находящиеся близ сел Аскеранского, Мартунинского, Шушинского районов и Степанакерта вели огонь с разных направлений по близлежащим населенным пунктам или в воздух, в результате чего нередко стреляли по крышам домов или дворам.

"Приведенная выше статистика показывает, что после трехстороннего заявления Азербайджан регулярно нарушал требование полного прекращения огня и боевых действий. Последовательность событий и способы выражения доказывают, что их главной целью является терроризм, единственным фактором, защищающим арцахский народ на данный момент, являются российский миротворец и армянский солдат", - подытожили в генпрокуратуре Республики Арцах.