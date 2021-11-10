Среда, 10 Ноября 2021 00:31

АрмИнфо. Законопроект о Геноциде армян прошел первое чтение в Палате общин Британского парламента. Об этом сообщил Армянский Национальный Комитет Объединенного Королевства. «Сегодня исторический день для армянского дела», - говорится в кратком заявлении АНК Великобритании.

Сообщается, что первое чтение законопроекта (Armenian Genocide Bill) прошло без возражений. Отмечается, что следующее чтение состоится 18 марта 2022 года.

АНК по случаю прохождения била в первом чтении поблагодарила члена парламента Британии от Консервативной партии Тима Лоутона (Timothy Paul Loughton) от Ист-Уэртинга и Шорхэма и всех других соавторов документа за этот успех.

Как также говорится в заявлении АНК, цель принятия законопроекта - увековечить память о Геноциде армян через официальное признание. Документ содержит три основных положения. Во-первых, должно быть официальное признание того, что убийства армян в Османской империи и прилегающих регионах в 1915-1923 годах были именно Геноцидом. Во-вторых, ежегодно проводить день памяти о жертвах геноцида, в том числе Геноцида армян и в-третьих, это будет способствовать просвещению и осознанию британской общественностью факта Геноцида армян и значимости Геноцида для предотвращения современных преступлений против человечности и военных преступлений: говорится в сообщении АНК.