Вторник, 9 Ноября 2021 16:11

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 10-12 ноября посетит с рабочим визитом столицу Франции.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян в Париже примет участие в 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, в рамках которой состоится также мероприятие, посвященное 75-летию ЮНЕСКО.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи. Мирзоян также примет участие в открытии 4-го Форума мира в Париже.

Отметим, что пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства также подтвердила участие глава МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в мероприятии. Однако, о возможности встречи глав МИД РА и АР под эгидой Парижа пока не сообщается.