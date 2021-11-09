Вторник, 9 Ноября 2021 15:33

АрмИнфо.В годовщину принятия трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху контактов лидеров РФ, Армении и Азербайджана не запланировано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня никаких контактов на это счет не запланировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли контакты лидеров трех стран в годовщину принятия договоренностей.

Он уточнил, что общение Москвы с Баку и с Ереваном происходит на различных уровнях и исключительно на регулярной основе. "Что касается общения втроем, то если когда-то такая договоренность будет достигнута, мы вас проинформируем. В настоящее время каких-то конкретных пониманий нет", - добавил Песков, передает РИА Новости.

Ранее Песков сообщил о подготовке на этой неделе онлайн-встречи лидеров Армении, Азербайджана и России