Вторник, 9 Ноября 2021 12:40

АрмИнфо. В Минобороны Азербайджана возмутились визитом главы оборонного ведомства Армении Аршака Карапетяна в Арцах.

В азербайджанском оборонном ведомстве решив в очередной раз подчеркнуть временный характер пребывания в Нагорном Карабахе российских миротворцев, при этом не забыв приписать Арцах к своим "историческим территориям". При этом совсем запамятовали, что любая армянская церковь на территории Нагорного Карабаха многократно старше искусственно созданного азербайджанского государства.

Затем, в МО Азербайджана решили указывать Армении как действовать в организации подобных визитом, заявив, что мол в Ереване должны спрашивать разрешение у Баку.

"Этот провокационный визит министра обороны Армении был преднамеренно осуществлен накануне годовщины трехстороннего заявления, подписанного президентами Российской Федерации, Азербайджана, и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года. Этим военно-политическое руководство Армении, грубо нарушая положения трехстороннего заявления, стремится дестабилизировать обстановку в регионе и бросить тень на деятельность российских миротворцев", - продолжили в МО Азербайджана, обвинив Армению в нежелании приспособиться к новой геополитической ситуации в регионе, укреплять мир и безопасность, вместо этого предпринимает попытки дешевых военных авантюр с целью внутреннего потребления.

При этом Минобороны Азербайджана, так громогласно говорящее о мире, напрочь отшибло память, ведь именно вчера азербайджанский военный чуть ли не в упор расстрелял 4 армянских мирных жителей, которые осуществляли ремонтные работы на водопроводе.

"Предупреждаем военно-политическое руководство Армении, что в случае повторения подобных незаконных визитов на азербайджанские территории, руководствуясь законами Азербайджанской Республики, будут приняты необходимые меры в целях предотвращения агрессивного сепаратизма и террористических провокаций", - цинично заявили в Минобороны Азербайджана, в край распоясавшиеся от своей безнаказанности на фоне бездействия международного сообщества.

Как ранее сообщало АрмИнфо, глава армянского оборонного ведомства Аршак Карапетян 6-7 ноября совершил рабочий визит в Арцах.