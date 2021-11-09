Вторник, 9 Ноября 2021 11:59

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 9 152 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 121 человека (12,2%), при этом выздоровело - 2 191, скончалось - 62.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 9 ноября фактическое лечение получает 29 203 пациента.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1342 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении провели 2 192 270 тестов, из коих было выявлено в общем счете 322 364 случая заражения коронавирусом (14,7%), при этом выздоровело 285 057 человек (88,4%), количество летальных исходов достигло 6 762 (свыше 2%).