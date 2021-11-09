Вторник, 9 Ноября 2021 11:42

АрмИнфо.Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает пресс-служба МИД России, министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 г.

В беседе Лаврова с Мирзояном кроме вышеуказанного, также были затронуты актуальные вопросы российско-армянского союзнического взаимодействия, отдельные аспекты региональной и международной проблематики.

В беседе с Байрамовым были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня.

Отметим, что накануне ВС Азербайджана расстреляли 4 гражданских лиц близ Шуши, которые осуществляли ремонтные работы на водороде в зоне ответственности российских миротворцев. Один погиб на месте, 3 были госпитализированы в медцентр Степанакерта.