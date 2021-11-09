Вторник, 9 Ноября 2021 11:39

АрмИнфо.Бывший-секретарь правящей фракции "Гражданский договор" Назели Багдасарян назначена губернатором Ширакской области Армении. Соответствующее постановление было одобрено правительством РА 8 ноября в формате письменного голосования. Документ был представлен министром территориального управления и инфраструктуры РА Гнелом Саносяном.

Назели Багдасарян в конце сентября сложила депутатский мандат. Экс-губернатор Ширакской области 4 ноября был освобожден от должности (был назначен главой региона 21 января 2021 года) и 8 ноября назначен замминистра территориального развития и инфраструктур. На выборах в органы местного самоуправления 17 октября Арутюнян был кандидатом в мэры Гюмри от правящей партии "Гражданский договор". Однако правящая партия в Гюмри потерпела поражение.

Багдасарян родилась 8 августа 1983г. в Ленинакане (ныне - Гюмри). В 2005г. окончила факультет правоведения Московской международной академии предпринимательства. Магистр правоведения. Участвовала в курсах образовательных программ радиоменеджеров "Управление радиосетями" Международного Агентства развития США (2008г., Украина) и медиа правоведов Киевского института демократии и верховенства права (2017г.).

1999-2006гг. - ведущая программ телекомпании "Цайг". 2003-2005гг. - помощник заместителя председателя Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам. 2005-2006гг. - преподаватель Ереванского отделения Современной гуманитарной академии (Москва). 2005-2018гг. - руководитель радиостанции "Радио Ай Гюмри". 2006-2018гг. - юрист ООО "Цайг". С 2012 года - автор и ведущая цикла телепрограмм "В действительности" телекомпании "Цайг". С 2012 года - медиаэксперт в области политических и коммерческих кампаний. 2014-2019гг. - учредитель-собственник ООО "Стайл Медиа". С 2015 года

- ментор курсов по публичным выступлениям и публицистике.

21.08.2018-14.01.2019гг. - советник губернатора Ширакской области.

С 2011 года - полноправный член Международной федерации журналистов (IFJ). В 2017- 2019гг. - член попечительского совета фонда "Гюмри без домиков". С 2018 года - член консультативного совета "Центр молодежных инициатив" (ЦМИ) Гюмри.

9 декабря 2018 года избрана депутатом НС по избирательному округу N 11 территориального избирательного списка блока партий "Мой шаг". Депутат парламента 8- го созыва от ГД.