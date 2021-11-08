Понедельник, 8 Ноября 2021 19:20

АрмИнфо.Омбудсмен Арцаха Гагам Степанян рассказал о состоянии граждан, раненных близ Шуши в результате огня, открытого со стороны ВС Азербайджана.

Напомнив, что инцидент произошел сегодня в 15:00 часов во время ремонтных работ на водопроводе близ Шуши, Омбудсмен Арцаха проинформировал, что в результате провокационных действий ВС Азербайджана погиб 22-летний Е.М., а 41-летний С.А., 43-летний Д.Г. и 31-летний М. Г. были доставлены в медцентр, где им была оказана соответствующая помощь.

"Состояние раненных врачи оценивают как среднетяжелое. Правоохранительные органы проводят соответствующие работы по выяснению обстоятельств инцидента, из- за чего на короткий отрезок времени прекращено движение по Шушинскому участку автодороги Степанакерт-Бердзор.

Этот инцидент является еще одним доказательством антиармянского, геноцидального и фашистского поведения азербайджанской стороны по отношению к армянскому народу, о котором мы неоднократно заявляли с момента подписания трехстороннего заявления", - отметил Омбудсмен Арцаха.

При этом Степанян подчеркнул необходимость прекращения азербайджанского произвола и безнаказанности. По его убеждению, это возможно за счет внедрения четких механизмов расследования преступных действий азербайджанской стороны против народа Арцаха, и привлечения виновных к ответственности.