Понедельник, 8 Ноября 2021 16:08

АрмИнфо. Пока из Еревана вторят об эре мира, президент Азербайджана сыпет угрозы в адрес Армении.

Так, сегодня бессменный лидер Азербайджан в своем очередном послании заявил, что "если какая-нибудь сила в Армении проявит склонность к каким-либо реваншистским тенденциям, то увидит азербайджанский кулак". Видимо Алиев имел ввиду, азербайджанский кулак, который поддерживают Турция, Пакистан и террористы с Ближнего Востока.

При этом похваставшись в очередной раз итогами войны, Алиев заверил, что Азербайджан в период войны "придерживались законов войны, не нарушал законов войны, вел себя достойно как и ведем себя достойно в жизни и политике".

Видимо у азербайджанского лидера свое своеобразное представление достоинства, ведь в период боевых действий весь мир содрогался от варварских деяний азербайджанских военнослужащих, которые пытали и убивали мирных жителей и армянских военных методами, присущими наемникам ИГИЛ, не гнушались издеваться даже над стариками и детьми, использовали запрещенные боеприпасы в ходе войны, уничтожали и по сей день продолжают стирать с земли культурно-религиозные памятники на территориях, перешедших под их контроль. И это уже не говоря об армянских военнопленных и мирных жителях, десятки из которых были замучены до смерти в плену, а сотни продолжают удерживаться в нарушение международного гуманитарного права.

"Говоря "Карабах-это Армения", Армения не только положила конец переговорному процессу, но и оскорбила нас. Это дьявольское гнездо, где проводилось данное мероприятие, было разрушено Азербайджанской Армией во время войны. Сколько мы должны были терпеть? Кто-то должен был преподать им урок или нет? Вот в вашем лице тысячи, десятки тысяч азербайджанских юношей, солдат, офицеров показали врагу его место, поставили врага в такое положение, из которого он никогда не сможет выйти. Он будет жить вечно с клеймом побежденного народа и государства", - сказал он, и после таких формулировок, Алиев спокойно говорит о готовности нормализовать отношения с Арменией. Только, какие отношения можно выстроить с государством, где всё пропитано ненавистью к армянам и армянскому. Где, каждый гражданин, с подачи азербайджанских властей, считает армян врагами, которых нужно убивать в колыбели.

В подобных условиях продвижение повестки мирной эпохи в регионе, за которую так яростно сетуют власти Армении, мягко говоря, опрометчиво, ведь то тех пор пока Азербайджан не откажется от пропаганды армянофобии говорить об налаживания диалога между обществами двух стран не приходится, и это из области фантастики