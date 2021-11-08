Понедельник, 8 Ноября 2021 14:59

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению представил позицию правительства Армении относительно возможного формата регионального сотрудничества "3+3".

По его словам, Армения изначально заинтересована в региональном сотрудничестве, что закреплено в программе деятельности правительства на будущее 5-летие, вопрос - в тонкостях. "Наша позиция состоит в следующем: возможный формат 3+3 не должен содержать в своей повестке дня те вопросы, которые мы уже согласовано обсуждаем в других форматах", - сказал Пашинян.

В частности, по его словам, речь идет о вопросе открытия коммуникаций в регионе, урегулирования нагорно-карабахского конфликта. "Если этот формат привнесет новую повестку, взаимно приемлемую повестку, к примеру, исследование экономических транзитных возможностей региона, мы можем быть заинтересованы в этом", - пояснил он.

Формат сотрудничества "3+3" включает в себя шесть государств: Азербайджан, Армению, Грузию, Россию, Турцию и Иран. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил инициативу создания переговорного формата "3+3" по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья. Вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани, в свою очередь, заявлял, что Грузии будет очень сложно участвовать в формате "3+3" вместе с Россией, однако страна должна быть представлена в крупных геополитических проектах в какой-то форме.

3 ноября в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что создание механизма сотрудничества в формате "3+3" для стран Южного Кавказа и их соседей может повысить уровень доверия в межгосударственных отношениях. "Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. На наш взгляд, его запуск способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся отношений, раскрытию транспортного потенциала региона", - отметила она.