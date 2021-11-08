Понедельник, 8 Ноября 2021 12:16

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 6 220 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 810 граждан (13%). При этом число выздоровевших за сутки превысило число заболевших, составив 1 916, скончалось - 30 человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 8 ноября фактическое лечение получает 30 340 пациентов.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1337 (0,4%). С момента вспышки пандемии в Армении провели 2 183 118 тестов, из коих было выявлено в общем счете 321 243 случая заражения коронавирусом (14,7%), при этом выздоровело 282 866 человек (88,1%), количество летальных исходов достигло 6 700 (свыше 2%).