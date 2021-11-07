Воскресенье, 7 Ноября 2021 12:06

АрмИнфо.4 ноября текущего года неизвестными было похищено 120 метров контактной сети на железнодорожном перегоне Севан-Цовагюх. Злоумышленники спилили находящуюся под напряжением 3000 вольт контактную сеть на главной магистрали движения поездов. В результате 5-часового простоя линии из-за восстановительных работ был нарушен график движения грузовых поездов.

Об инциденте было сообщено в Полицию, представители которой проводят оперативные мероприятия по раскрытию данного преступления. Компании «Южно-Кавказская железная дорога» нанесен значительный материальный ущерб.

Случаи хищения и порчи железнодорожного имущества становятся все более частыми и опасными. Если ранее фиксировались случаи воровства кабелей связи или контактных сетей без напряжения, на второстепенных путях, то текущей случай бросается в глаза безрассудностью действий. По счастливой случайности жертв среди злоумышленников не оказалось, а движение по дороге было своевременно прекращено.

ЮКЖД в очередной раз предупреждает граждан о повышенной опасности нарушения норм безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Злостным вмешательством в работу железнодорожных систем граждане рискуют не только собственным здоровьем и жизнью, но в результате их действий могут пострадать и сторонние лица.