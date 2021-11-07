Воскресенье, 7 Ноября 2021 11:20

АрмИнфо.Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев и и.о. ректора Ереванского государственного университета (ЕГУ) Оганнес Оганнисян, в ходе встречи 5 ноября обсудили вопросы в области научно- образовательного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Как сообщает посольство Казахстана в РА, в ходе беседы Оганнисян констатировал высокий уровень сложившегося сотрудничества между Казахстаном и Арменией в области академического обмена преподавателями, научными сотрудниками и студентами. В частности, он отметил, что за последние годы в Ереванском государственном университете прошли краткосрочные и долгосрочные стажировки более 70 казахстанских студентов.

В рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана в текущем году, посол рассказал о ключевых политических и экономических достижениях страны за эти годы, а также проинформировал о запланированных юбилейных мероприятиях. Он ознакомил собеседника об основных положениях послания резидента РК К.Токаева народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны", подробно остановившись на вопросах качественного образования, а также национальных проектах в сфере науки и культуры.