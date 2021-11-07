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АрмИнфо.Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев и и.о. ректора Ереванского государственного университета (ЕГУ) Оганнес Оганнисян, в ходе встречи 5 ноября обсудили вопросы в области научно- образовательного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Как сообщает посольство Казахстана в РА, в ходе беседы Оганнисян констатировал высокий уровень сложившегося сотрудничества между Казахстаном и Арменией в области академического обмена преподавателями, научными сотрудниками и студентами. В частности, он отметил, что за последние годы в Ереванском государственном университете прошли краткосрочные и долгосрочные стажировки более 70 казахстанских студентов.
В рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана в текущем году, посол рассказал о ключевых политических и экономических достижениях страны за эти годы, а также проинформировал о запланированных юбилейных мероприятиях. Он ознакомил собеседника об основных положениях послания резидента РК К.Токаева народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны", подробно остановившись на вопросах качественного образования, а также национальных проектах в сфере науки и культуры.
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|Давид Чалоян стал серебряным призером чемпионата мира по боксу
|МЧС Армении и МККК подписали план действий на 2021-2022 годы в области гражданской обороны
|США выделили $ 500 тысяч на гуманитарное разминирование в зоне карабахского конфликта
|В Армении продолжают сохраняться высокие показатели заражения коронавирусом
|"Ташир пицца" временно закрывает свои филиалы после массового отравления посетителей: Число пострадавших граждан достигло 98
|Оверчук: В случае разблокировки коммуникаций суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории они будут проходить
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|Копыркин: Дорожная карта сотрудничества между Академиями наук России и Армении открывает новые направления для российско-армянского взаимодействия
|Президент Армении хотел бы видеть качественно иные отношения с дружественной Россией
|Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении и посол Франции договорились активизировать сотрудничество
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|Армянские и российские ученые обсуждают конкретные предложения по сотрудничеству: Президент РАН
|Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудили министр обороны Армении и посол Франции
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|Армения входит в число стран, приглашенных Байденом на "Саммит демократии", меж тем Турция и Азербайджан оказались в немилости
|В Грузии считают воодушевляющим вклад Никола Пашиняна в демократическое развитие Армении
|Байрамов заверяет: Азербайджан передал армянской стороне около 1700 тел погибших военнослужащих
|Варужан Нерсесян и Венди Мортон обсудили возможности подписания соглашения между Арменией и Великобританией, заменяющего CEPA
|За сутки в Армении число выздоровевших превысило количество заболевших коронавирусом
|Конституционные суды Армении и Грузии провели рабочие обсуждения
|Командующий российским миротворческим контингентом: Перед нами стоят важные задачи по поддержанию мира в Нагорном Карабахе
|В Армении с признаками кишечной инфекции госпитализированы 15 граждан
|Иран и Азербайджан договорились укрепить двустороннее сотрудничество для лучшего управления общественным и медиа-пространствами
|Роберт Менендес инициировал поправку, лишающую президента США права временно откладывать ограничения по 907 поправке
|Глава МИД Армении и содокладчики ПАСЕ обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Роберт Секута: США могут содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией
|Закарян: Карабахскому процессу помешало непонятное поведение властей Армении, иначе бы этой войны не было бы во все
|Армения и Россия обсуждают вопросы экспорта и использования вакцины "Спутник Лайт", производимой в РА: Глава Минэкономики
|ЕСПЧ вынес вердикты по делам Мамикона Ходжояна и Карена Петросяна против Азербайджана
|Содокладчики ПАСЕ по вопросам Армении провели встречи в армянском парламенте
|В Ереване прошла встреча региональных миссии США
|При отказе от вакцинации или отсутствии результатов ПЦР-теста работник будет уволен: Проект одобрен правительством Армении
|Полиция Армении: Отныне можно восстановить утерянные или украденные госномера авто
|Оппозиционный депутат: Разблокировка региональных коммуникаций в нынешних условиях приведет к глубокой блокаде Армении и Арцаха
|Армянские вузы с 15 ноября перейдут на очное обучение, а школы возобновят занятия с 8 ноября
|Политолог: Карты Генштаба РФ есть и в Армении, и в Азербайджане
|Не хочешь прививаться - плати за тест чаще: Минздрав Армении готовит приказ
|Франция сменила сопредседателя МГ ОБСЕ
|Алиев продолжает утверждать: Карабахский конфликт решен
|Никол Пашинян сделал новые кадровые назначения
|Губернатор Ширакской области отправлен в отставку
|Вопрос репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц на повестке международной гуманитарной организации и властей Армении
|Госсминистр НКР на встрече с американскими конгрессменами подчеркнул необходимость скорейшего решения вопроса о статусе Арцаха
|Ученые из Армении смогут принимать непосредственное участие в исследованиях международного масштаба
|Прогноз: Ожидать 9-го ноября подписания договора о мире в Москве не следует
|В Доме камерной музыки имени Комитаса состоится концерт, приуроченный памяти героев 44-дневной войны
|В Армении вакцинировано лишь 13% взрослого населения
|За сутки в Армении подтвердилось 2 330 случаев заражения
|ВТБ (Армения) запускает новый кредит на развитие малого бизнеса
|Кабмин поручил подписать программу межрегионального сотрудничества РФ и Армении
|Мирзоян рассказал о взаимодействии с Россией, Ираном, Турцией, ЕС и характере отношений с Францией
|Мирзоян: Провокационное поведение Азербайджана оказывает влияние не только на Армению, но и на другие страны региона
|Глава КГД встретился с главой делегации ЕС в Армении
|Читать больше
|Политолог: Вопрос не в том, когда и где встретятся Пашинян и Алиев, а в том какие у Армении есть ресурсы
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