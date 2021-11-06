Суббота, 6 Ноября 2021 12:06

АрмИнфо.США выделили $ 500 тысяч на гуманитарное разминирование районов, пострадавших в результате интенсивных боевых действий между армянскими и азербайджанскими силами осенью 2020 года. Об этом сообщает посольство США в Азербайджане.

"В целях содействия региональному миру и сотрудничеству Соединенные Штаты рады объявить о выделении 500 000 долларов на операции по гуманитарному разминированию в районах, пострадавших в результате интенсивных боевых действий между армянскими и азербайджанскими силами осенью 2020 года. Наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы по всей зоне конфликта продолжают убивать и калечить мирных жителей, блокировать экономическое развитие и препятствовать безопасному возвращению перемещенных лиц", - отмечается в сообщении американского посольства.

Вместе с тем подчеркивается, что финансирование США будет направлено на создание технического потенциала организаций по разминированию и обезвреживание смертоносных наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Эти усилия будут играть решающую роль в укреплении безопасности человека и предоставлении перемещенным лицам возможность вернуться в свои дома и восстановить свою жизнь в безопасности", - добавили в посольстве США.