Пятница, 5 Ноября 2021 18:22

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 ноября принял президента Российской академии наук, академика Александра Сергеева.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, на встрече Пашинян принял подчеркнул важность развития и расширения сотрудничества между Арменией и Россией в области науки. Он выразил надежду, что в ходе визита будут обсуждены возможности реализации совместных программ и проектов, обеспечивая эффективное взаимодействие между научными кругами двух стран. По словам главы правительства, сфера науки и образования входит в число приоритетов правительства Армении: в 2022 году финансирование науки увеличится на 85%, что является важным показателем обеспечения видения правительства в этой сфере.

Александр Сергеев отметил, что они заинтересованы в расширении сотрудничества с армянскими учеными и научными сотрудниками, добавив, что ведутся обсуждения вокруг конкретных предложений. По словам президента РАН, в советские годы сотрудничество армянских и российских ученых находилось на высоком уровне, армянские ученые внесли значительный вклад в развитие этой области. Сергеев подчеркнул важность реализации совместных программ по новым научным разработкам, обмену опытом, обучению и повышению квалификации молодых специалистов.

Премьер-министр Пашинян приветствовал инициативы, направленные на расширение армяно-российских связей в области науки, отметив, что правительство Армении всячески будет поддерживать их успешную реализацию. По словам главы правительства, сфера науки может стать одним из ключевых направлений армяно- российского стратегического сотрудничества.