Пятница, 5 Ноября 2021 18:21

АрмИнфо. Текущая ситуация на Южном Кавказе в первую очередь характеризуется борьбой стран региона и соседних государств за соблюдение собственных интересов в формировании нового, поствоенного статус-кво. В первую очередь речь идет о России и Турции, в определенной степени об Иране. Подобное мнение выразил АрмИнфо академик НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

"Конкретно в вопросе Арцаха Турция и Азербайджан, на фоне поражения Армении в прошлогодней войне, рассматривают текущую ситуацию как наиболее благоприятную для выуживания из Еревана новых уступок. Что и пытаются делать посредством наращивания давления на Ереван, в том числе в вопросе предполагаемой нормализации армяно-турецких отношений", - заметил он.

При этом, Сафрастян выразил убеждение в отсутствии урегулирования арцахской проблемы, отметив, в этом свете, признаки активизации деятельности Минской группы ОБСЕ. Предусловие Анкары в отношении Еревана, которым турки пытаются предотвратить содействие Армении Арцаху, по его оценкам, также является свидетельством неурегулированности арцахской проблемы.

При этом, Турция, согласно академику, весьма заинтересована в обретении наземной связи с Азербайджаном через Сюникскую область Армении. И через Азербайджан и Каспий, конечно, с остальным тюркским миром. Таким образом, "коридор" через Армению, по его оценкам, важен для Анкары в силу двух факторов. Стимулирования процесса интегрирования Азербайджана и реализации собственных пантюркистских программ.

"Важность "коридора"для Анкары еще более подчеркивается намечающейся в ноябре реорганизацией Совета тюркских стран по примеру Евросоюза в Тюркский союз, что придаст им повышенный уровень интеграции. Фактически речь идет о пантюркистской программе Турции, неразрывной частью которой является и "коридор" через Армению. Именно этим объясняется повышенный интерес Анкары к данному проекту", - подчеркнул он.

РеджепЭрдоган продвигает инициативу по созданию Тюркского союза в составе Турции, Азербайджана, тюркоязычных республик Центральной Азии и собой во главе. В 2009 году было подписано соглашение об учреждении Тюркского совета. В ноябре планируется проведение саммита глав государств - членов Тюркского союза.

Констатируя, на этом фоне, важность Сюника для Турции и Азербайджана, тюрколог убежден, что их далеко идущие планы отнюдь не ограничиваются одним "коридором", а ведут к аннексии всего данного региона Армении. Периодическое стимулирование разговоров о "коридоре" Анкарой и Баку, на фоне отсутствия каких-либо упоминаний коридорной логики в официальных документах, Сафрастян также считает частью политики давления Анкары и Баку на Ереван.

"В этом свете, до того как Турция не снимет с повестки предусловия на пути нормализации отношений с Арменией, вести какие-либо переговоры с Анкарой, полагаю, бессмысленно. Наличие предусловий означает, что Турция будет делать все, чтобы добиться их принятия Арменией. Что превратит переговоры между Ереваном и Анкарой в очередное турецкое средство давления на Армению. Меж тем, проведение реальных переговоров в подобных условиях, представляется, невозможным", - подытожил академик.