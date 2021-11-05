Пятница, 5 Ноября 2021 13:13

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 11 533 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 835 граждан (15,9%). При этом число выздоровевших за сутки превысило число заболевших, составив 1 987, скончалось - 50 человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 5 ноября фактическое лечение получает 32 069 пациентов.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1323 (0,4%). С момента вспышки пандемии в Армении провели 2 157 442 теста, из коих было выявлено в общем счете 316 839 случаев заражения коронавирусом (14,7%), при этом выздоровело 276 865 человек (87,4%), количество летальных исходов достигло 6582 (2%).