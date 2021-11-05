Пятница, 5 Ноября 2021 11:09

АрмИнфо.Председатель комитета Сената по международным отношениям Роберт Менендес внес поправку, которая лишает президента США права временно откладывать ограничения по 907 поправке о помощи США Азербайджану в военной сфере.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), вышеуказанное изменение (№ 4177) является одной из трех поправок к сенатской версии Закона о полномочиях на национальную оборону (NDAA), касающиеся американской помощи Азербайджану, а также военных преступлений Азербайджана и Турции, совершенные против Арцаха и Армении во время войны 2020 года.

Сенатор Менендес также предложил вторую поправку (№ 4150) к NDAA, в которой содержится призыв к совместному отчету Государственного департамента и Министерства обороны об использовании Турцией американских технологии в своих беспилотных летательных аппаратах Bayrakdar, с особым упором на то, нарушает ли их продажа третьим странам, таким как Азербайджан, законы об экспорте США.

Третью поправку (№ 4251) внес сенатор Алекс Падилла и в ней призыв к Государственному департаменту и Министерству обороны подготовить совместный отчет о военных преступлениях Азербайджана во время Арцахской войны 2020 года, включая данные об использовании американской техники во время атак; использовании белого фосфора, кассетных бомб и других запрещенных боеприпасов; и найме иностранных наемников.

Напомним, что 907-ая поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Однако после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки. Это понадобилось США, когда надо было снабжать американские войска в Афганистане. Администрации Буша и Обамы продолжали отказываться от реализации этого запрета. Долгие годы азербайджанская дипломатия тщетно добивалась ее отмены, но ситуация изменилась в 2018 году, с приходом администрации Трампа, которая приостановила действие поправки. Эту политику продолжил и Джо Байден.