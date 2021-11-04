Четверг, 4 Ноября 2021 17:54

АрмИнфо.США могут содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом сказал бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

"В действительности это то, над чем я работал в этом регионе. Конфликт длился десятилетиями. У обеих сторон остались давние обиды, и теперь вопрос заключается в том, как это сегодня преодолеть. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении сегодня заявил о готовности и решимости двигаться вперед к миру. Думаю, США могут сыграть свою роль в этом процессе. Мы можем работать в этом направлении более энергично. Считаю, что в Вашингтоне сегодня думают о том, как США могут помочь Азербайджану и Армении в построении мира для будущего. Это произойдет не сразу. Это сложно, но возможно. Демаркация границ также входит в число вопросов, которые следует решать в рамках мирного процесса", - сказал Секута в беседе с Trend.