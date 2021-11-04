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АрмИнфо.Нагорно-карабахскому процессу помешало непонятное поведение властей Армении, иначе бы этой войны не было бы во все. Такое мнение выразил бывший заместитель министра обороны Армении Артак Закарян 4 ноября в ходе инициированных оппозицией обсуждений "Необходимость создания комиссии по расследованию итогов войны: послевоенное восстановление".
По его словам, никому не была выгодна это война, кроме Турции. "Это война не была нужна никому кроме Турции. Даже Азербайджану не нужны были такие итоги войны, поскольку он сегодня фактически стало колонизированным государством со стороны Турции. Увеличилось и воздействие России на нее. И Азербайджан потерял свою самостоятельность и вынужден повторять то, что ему говорят", - выразил убеждение Закарян.
Вместе с тем он констатировал, что во время 44-дневной войны Армения оказалась в одиночестве, не было даже тех, на кого надеялись действующие власти. При этом Закарян добавил, что и в этом нет ни вины командира взвода, ни генерала-расхитителя, ни коррумпированной бывшей власти.
При этом чиновник констатировал, что никакой армянский генерал при оперативном планировал не рассчитывал участия в этой войне Турции, или войны против Турции, или Пакистана.
"Для этого необходимы были иные военно-политические расчеты. Война это в первую очередь политика, а потом уже военные действия, оперативное планирование, решения и др. Эти смешали всё, и без зазрения совести продолжают делать публичные заявления, не понимая их влияния. Не понимая, что завтра за это будет платить народ", - подытожил Закарян.
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