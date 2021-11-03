Среда, 3 Ноября 2021 20:03

АрмИнфо. Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян принял главу делегации Европейского Союза в Армения, посла Андреа Викторини.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией программы модернизации Мегринского таможенного пункта за счет средств ЕС и Европейского банка реконструкции и развития. Также были рассмотрены возможности инициирования аналогичных программ, направленных на модернизацию других инфраструктур в рамках инвестиционного пакета поддержки ЕС.

Стороны подчеркнули необходимость активного использования инструментов технической помощи ЕС (Twinning, TAEIX) в контексте реформ таможенного и налогового администрирования, а также рассмотрения возможной помощи ЕС в создании таможенных лабораторий. Обсуждались вопросы, связанные с получением Республикой Армения статуса наблюдателя в рабочей группе Конвенции о совместном транзите и необходимые шаги в этом направлении.

Отметим, что инвестиционный пакет поддержки ЕС предполагает выделение стране в течение ближайших 5 лет около 2.6 млрд евро. В следующем году 13 млрд драмов (27 млн евро) Армения получит в рамках сотрудничества Армения-ЕС по программе Восточного партнерства. Средства будут направлены на реализацию 5 совместных приоритетных инициатив правительства РА и ЕС, связанных со строительством автомагистрали Север-Юг, другой инфраструктуры, социально­экономическим развитием южных регионов Республики Армения, модернизацией учреждений системы здравоохранения, улучшением учебных заведений и модернизацией научной инфраструктуры, цифровым управлением и продвижением инноваций, а также модернизацией систем инфраструктуры качества в области экономики, в том числе повышением уровня безопасности и качества сельхозпродукции, созданием современного Центра логистики в рамках государственно-частного партнерства.