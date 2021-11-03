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АрмИнфо.Сопредседатель комиссии по армянским вопросам, американский конгрессмен Фрэнк Паллоне провел онлайн встречу с госминистром Арцаха Артаком Бегларяном.
Как сообщил конгрессмен в своем микроблоге в Twitter, он обсудил с Артаком Бегларяном срочную необходимость предоставления гуманитарной помощи Арцаху.
"США должны продвигать Минский процесс для достижения такого урегулирования, которое сохранит Арцах армянским", - подчеркнул конгрессмен.
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|В Армении с двухдневным визитом находится делегация министра обороны Грузии
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|В Генпрокуратуре РА прошли переговоры с представителями группы содействия программы "Поддержка судебной реформы в Армении"
|Посол Франции убеждена: Можно добиться четкой делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
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|Глава МИД Арцаха выразил соболезнования в связи с кончиной профессора Владимира Захарова
|Азербайджан проявляет интерес к модифицированным истребителям JF-17 Block 3 Пакистана
|Азербайджан передал армянской стороне останки 11 лиц
|Мишустин: Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в середине ноября в Ереване
|Конгресс США увеличивает давление на администрацию Байдена с целью заблокировать продажу истребителей F-16 Турции
|Зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии посетит Армению
|Президент РA назначил замкомандира специального армейского корпуса
|Президент Армении отозвал постпреда в Совете Европы
|Лавров и Мирзоян "сверили часы" по вопросам разблокировки транспортных и экономических связей на Южном Кавказе
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|В Армении пройдет 15-й Ереванский международный театральный фестиваль им. Шекспира
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|Председатель парламента Армении провел встречи с послами Италии и Норвегии
|Пограничники увольняются из-за низкой зарплаты: в СНБ задумались над неотложным решением ситуации
|Вардгес Самсонян возглавил Гюмри
|Замглавы СНБ заверяет: дорога Горис-Капан Сюникской области Армении абсолютно безопасна
|Пашинян уволил вице-губернатора Армавирской области, проработавшего 4 месяца
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