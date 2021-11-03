Среда, 3 Ноября 2021 12:30

АрмИнфо. Военнослужащие ВС Азербайджана вторглись на территорию Армении не только в направлении сел Гегаркуникоской области и в районе Сев Лич Сюникской области, но и в направлении сюникского села Цав.

Об этом 3 ноября в ходе пресс-конференции в Ереване заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян, добавив, что это произошло еще осенью прошлого года, противник продвинулся на 1-1,5 км, закрепившись на высоте в непосредственной близи от села.

В этой связи Защитник прав человека (ЗПЧ) РА в очередной раз заявил об острой необходимости создания демилитаризованной зоны безопасности в зонах соприкосновения с азербайджанскими военными как основную гарантию защиты прав населения в Армении. Он также представил детали дислокации азербайджанских военных близ Капанского аэропорта, и рассказал об опасностях, которое в себе таит это размещение.

Затем, Татоян на интерактивной карте показал места дислокации азербайджанских военных в непосредственной близости от армянских сел и на межобщинных дорог, которые нарушают основополагающие права человека, в том числе и права на свободное перемещение.

В этом ключе Омбудсмен вновь подчеркнул незаконность установки азербайджанских табличек на территории РА, отсутствие правовых норм для этого, а также препятствование свободному перемещению лиц, в том числе и иностранцев, на законных основаниях находящихся на территории Республика Армения.

"Почему, когда Азербайджан заявляет, что эта дорога наша, мы с такой легкостью соглашаются с этим и начинают строить альтернативную дорогу, отказываясь от этой. Ну, давайте тогда строить и альтернативные села, города. Может завтра Азербайджан принесут карты, и скажет и этот село наше. Мы детально изучили все карты, начиная с 1920 года, и могу с уверенностью сказать, что азербайджанская сторона всегда использовала этнический фактор для захвата армянских территорий . Что они делали, заселяли какую-то территорию азербайджанцами, а потом говорили, вот тут живут азербайджанцы, значит это наша территория. Азербайджанские власти подговаривали своих граждан и те нападали на армянские села, писали жалобы на наших граждан, чтобы в дальнейшем захватить эти территории. Но, это не значит, что ели ты где-то временно обосновался, то потом имеешь право захватить исторические армянские земли", - отметил Омбудсмен, добавив, что альтернативные дороги должны строиться с точки зрения безопасности, но это вовсе не означает, что нужно отказываться от своих старых дорог.

Омбудсмен также сообщил, что презентуемый подробный документ, основанный на доказательствах, будет отправлен в государственные органы и международные организации.