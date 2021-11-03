Среда, 3 Ноября 2021 12:29

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 13 184 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2045 граждан (15,5%), при этом число выздоровевших составило 1 276, скончавшихся - 50.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 3 ноября фактическое лечение получает 31 263 пациента.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1312 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 312 674 случая заражения коронавирусом (14,6% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 273 608 человек (87,5%), количество летальных исходов достигло 6 491 (2%). В общей сложности в Армении провели 2 133 721 тест на коронавирус.