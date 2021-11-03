Среда, 3 Ноября 2021 11:20

АрмИнфо.Актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня обсудили накануне в ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, состоялся обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. с учетом приближающейся годовщины принятия трехстороннего Заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Проведена "сверка часов" по вопросам снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, разблокирования всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. Лавров акцентировал важность продолжения усилий, направленных на политико­дипломатическое урегулирование всего комплекса вопросов отношений Азербайджана и Армении.

Министры с удовлетворением констатировали поступательное развитие многопланового российско-азербайджанского стратегического партнерства.

Заметим, что 1 ноября состоялся телефонный разговор Лаврова с главой МИД РА Араратом Мирзояном.