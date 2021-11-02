Вторник, 2 Ноября 2021 19:59

АрмИнфо.Сегодня, 2 ноября , во второй половине дня, передовые подразделения ВС Азербайджана открыли беспорядочный огонь из огнестрельного оружия в направлении общины Кармир Шука Мартунинского района Республики Арцах. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны (АО) Сурен Сарумян.

<По предварительным данным, пострадавших нет>, - отметил он. При этом пресс- секретарь обозначил, что информация об инциденте была передана командованию российских миротворческих сил.