Вторник, 2 Ноября 2021 19:52

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял сегодня заместителя помощника госсекретаря США по делам Евразии Эрику Олсон, находящуюся в Армении с рабочим визитом. Министр поздравил г-жу Олсон со вступлением в должность и пожелал успехов в ее ответственной миссии.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян и Олсон обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-американских отношений, выразив удовлетворение позитивной динамикой межгосударственного диалога на разных уровнях.

Собеседники отметили эффективное сотрудничество в сферах демократического развития, укрепления законности, защиты прав человека и борьбы с коррупцией. Стороны также упомянули о совместных шагах, которые будут предприняты в рамках стратегического диалога между США и Арменией и программ Агентства США по международному развитию в Армении.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности. Обе стороны подчеркнули необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в связи с чем состоялась сентябрьская пятисторонняя встреча в Нью-Йорке.

Стороны обсудили также гуманитарную ситуацию, созданная агрессией Азербайджана против Арцаха. В этом контексте Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость безоговорочной репатриации армянских военнопленных и других задержанных, а также необходимость сохранения армянского религиозного и историко-культурного наследия Арцаха на территориях, находящихся ныне под контролем Азербайджана.

Как ранее сообщало посольство США в Армении, во время пребывания в Ереване Эрика Олсон со 2 по 4 ноября примет участие в конференции глав миссий США в регионе Южного Кавказа. В конференции принимают участие посол США в Армении Линн Трейси, посол США в Грузии Келли Дегнан, посол США в Азербайджане Ли Литценбергер, главный советник по переговорам по Кавказу Эндрю Шаффер, заместитель директора Вашингтонского офиса USAID Александр Соколовский.