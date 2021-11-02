Вторник, 2 Ноября 2021 16:35

АрмИнфо.Перспектива обретения наземной связи между Азербайджаном и Нахиджеваном через территорию Армении (т.н. Зангезурский коридор – Ред.) чревата для Ирана новыми угрозами, поскольку реализация данных планов Анкары и Баку приведет к формированию совершенно новой среды безопасности. Подобное мнение выразил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в беседе с АрмИнфо.

“В Тегеране прекрасно понимают, что “коридор” в реальности является важнейшей компонентой турецкого Большого Турана. Программы, которая просто не может не вызывать беспокойства не только в ИРИ, но и во всех остальных соседних с Турцией странах. В этом свете, за текущей напряженностью между Ираном и Азербайджаном, вне всяких сомнений, проглядывают интересы существенно более мощных игроков, чем Баку”, - считает он.

В числе последних помимо Турции востоковед рассматривает Израиль и США. И ломка предыдущего статус-кво вокруг карабахского конфликта, по его оценкам, существенно усилила турецкое влияние в регионе, степень сотрудничества Азербайджана с Израилем, жесткость позиций Баку, и, соответственно, вызовы национальной безопасности Ирана. А в свете концентрации турецких и израильских военных непосредственно по соседству с ИРИ, Тегерану, на взгляд востоковеда, не остается ничего иного как укреплять армию и наращивать военное присутствие у границ с Азербайджаном.

Многое в перспективах развития региональной ситуации, на взгляд Надеина-Раевского, зависит и от подходов и решений небольших стран, особенно вовлеченных в активно обсуждаемый формат 3+3. А также позиции США относительно данного, предлагаемого Турцией, регионального формата. В любом случае, востоковед не склонен прогнозировать особого обострения ситуации в регионе. Однако, сложнейшие трансформации, хаотичное противостояние за передел зон влияния в регионе, по его прогнозам, продолжатся.

“С учетом противоречия сложившегося по итогам 44-х дневной войны на южном Кавказе статус-кво интересам Ирана, напряженность на его границах, с большой долей вероятности, будет сохраняться. Вне всяких сомнений, текущий геополитический расклад в регионе для Тегерана чрезвычайно проблематичен. Соответственно, иранская дипломатия будет пытаться его преодолеть политикой в рамках ядерной сделки, особыми отношениями с РФ и приглашая в регион новые азиатские страны”, - прогнозирует востоковед.