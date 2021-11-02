Вторник, 2 Ноября 2021 16:30

АрмИнфо.Третий президент Грузии Михаил Саакашвили пойдет до конца. В этом убедились уже практически все, включая, еще вчера не верившую в его подобные намерения оппозицию. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий эксперт Грузинского центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе.

"Свидетельством моих слов является объединение вокруг Саакашвили в коалицию практически всех политических партий и общее недовольство действующей властью в стране, особенно в крупных городах, особенно после последних выборов. Для оппозиции это, несомненно, плюс. Минус в том, что нарушения на местных выборах в странах с "гибридной" демократией не влияют на легитимность власти в глазах международных наблюдателей. Учитывая же важность для США и ЕС таких кейсов, как черноморская безопасность и Южный Кавказ, портить отношения с Тбилиси сейчас абсолютно не в их интересах", - подчеркнул он.

По итогам второго тура муниципальных выборов в Грузии, согласно ЦИК, в 19 из 20 городов в которых прошли выборы победили кандидаты в мэры от правящей партии <Грузинская мечта - демократическая Грузия>. В основном ГМ противостояли представители крупнейшей оппозиционной силы <Единое национальное движение> (ЕНД), которые одержали победу лишь в одном городе. Оппозиция итогов выборов не признала и объявила о намерении "бороться до победного конца".

Тем не менее, по оценкам политолога, на самом деле оппозиция реально победила не в одном, а как минимум ещё в трех городах - Батуми, Зугдиди и Кутаиси. И не меняя принципиально ситуацию, этот факт дает оппозиции легитимный повод для протестов. Таким образом, правящая партия, согласно Васадзе, собственными руками создала в стране революционную ситуацию. И не утверждая, что именно эта ситуация закончится сменой власти, на его взгляд, можно констатировать наличие у власти гораздо больших проблем, чем у нее были ещё вчера.

Таким образом, единственным спусковым крючком во всей этой истории, на взгляд Васадзе, по-прежнему является судьба Михаила Саакашвили. Даже находясь в тюрьме, Саакашвили уже изменил и продолжает менять политическую ситуацию в Грузии. И сегодня основным вопросом, которым задаются и его сторонники, и противники является вопрос жизни и смерти Саакашвили. Согласно политологу, экс-президент сегодня реально приносит себя в жертву, а власть все еще колеблется между его убийством и уступками.

"Убийство - перспектива ужасная, но уступить еще ужаснее, поскольку такая уступка может стоить ГМ власти. Отказ же от уступок, трагическая концовка может привести к непрогнозируемым последствиям не только для власти, но и для всей страны. Соответственно, второй этап местных выборов, при всей своей важности, не является самым важным. Подобной сложной внутриполитической ситуации в Грузии я не припоминаю. Под угрозой не только жизнь Саакашвили, Грузия оказалась под угрозой гражданской войны", - подытожил Васадзе.

Грузия больше года находится в политическом кризисе. Результаты прошлогодних выборов в парламент не признала ни одна оппозиционная партия, а избранные депутаты бойкотируют заседания. Чтобы найти выход из политического тупика, в ситуацию пришлось вмешаться главе Европейского совета Шарлю Мишелю. В апреле правящая <Грузинская мечта> и оппозиция достигли соглашения, по которому партия власти, если на местных выборах наберет менее 43% голосов, пообещала переизбрать парламент в 2022 году.