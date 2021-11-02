Вторник, 2 Ноября 2021 11:20

АрмИнфо.Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон посетит Армению, Азербайджан и Грузию для развития регионального сотрудничества и обсуждения двусторонних вопросов.

Как сообщает пресс-служба посольства США в Армении, в Ереване, Олсон примет участие в региональной встрече глав американских дипломатически миссий на Южном Кавказе. Встреча пройдет 2-4 ноября при участии посла США в Армении Линн Трейси, посла США в Грузии Келли Дегнан и посла США в Азербайджане Ли Литценбергера, а также главного советника по переговорам по Кавказу (сопредседатель МГ ОБСЕ от США - ред.) Эндрю Шофера и заместителя помощника Вашингтонского офиса USAID Александра Соколовски.

"Мы рады возобновить эту давнюю традицию и собраться с нашими коллегами из региона и из Вашингтона, для обмена идеями и информацией, чтобы лучше координировать нашу политику в отношении всех трех стран региона. Участники мероприятия помимо внутренних дискуссий, также проведут встречи с представителями правительства и гражданского общества Армении. Предыдущие встречи руководителей миссий США на Южном прошли в Баку (2019 г.) и Тбилиси (2019 г.)", - говорится в сообщении посольства США в РА.