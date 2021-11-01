Понедельник, 1 Ноября 2021 23:14

АрмИнфо.Сегодня, 1 ноября, в центральном офисе блока "Армения" под председательством лидера блока Роберта Кочаряна прошло заседание ее парламентской фракции.

Как сообщает пресс-служба Блока, на встрече обсуждалась ситуация в

стране, упоминалась работа фракции, а также тактика и стратегия

блока. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с предстоящим

митингом блока, который состоится 9 ноября на площади Свободы.

Заметим, что 9 ноября на площади Свободы митинг созывает и партия "Сасна цререр" (или также известный как Национальный демократический полюс). Мэрия Еревана дала разрешение на проведение обоих акций, запланированных на одно и то же время.

Напомним также, что 9 ноября исполнится ровно год со дня подписания печально известного трехстороннего заявления по прекращению огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. В результате агрессии, развязанной турецко-азербайджанским тандемом при вовлечении наемников из Сирии и Ливии, Арцах потерял 75% территорий.

В СМИ тиражируется информация о том, что 9 ноября в Сочи состоится встреча лидеров Армении, Азербайджана и России на которой буде подписан мирный документ между Ереваном и Баку.