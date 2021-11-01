Понедельник, 1 Ноября 2021 15:54

АрмИнфо.Крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries объявил о запуске программы открытия брендированных партнерских пунктов выдачи заказов (ППВЗ) в Армении.

Как говорится в сообщении ритейлера, теперь предприниматели в этих странах могут самостоятельно открывать пункты самовывоза и получать доход за выдачу заказов: их средний оборот за год вырос в 1,5 раза до 4-5 млн рублей (27 - 35 млн арм.драм) в месяц, а программа субсидирования от Wildberries позволит быстро окупить инвестиции

Отмечается, что с октября 2021 года у предпринимателей из Армении появилась возможность не только реализовывать свои товары через Wildberries, но и получать дополнительный заработок в виде комиссии от выдачи заказов.

Открыть партнерскую точку выдачи вместе с Wildberries может любой желающий при наличии юридического лица. Для этого достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении WB Point на базе iOS или Android и предоставить информацию о помещении.

Управление ППВЗ осуществляется с помощью мобильного приложения WBPoint, где предпринимателям доступен весь необходимый функционал для работы с заказами и покупателями. Партнеру не нужен даже кассовый аппарат, так как все взаиморасчеты между покупателями и продавцами осуществляется в онлайн-режиме. В обновленной версии также стала доступна регистрация нескольких юрлиц на один номер телефона собственника.

"Wildberries запустил продажи в Армении в 2018 году. Мы видим, что популярность онлайн-покупок в стране продолжает расти быстрыми темпами, поэтому мы планируем значительно нарастить сеть точек выдачи заказов Wildberries совместно с местным бизнесом. Став владельцем

партнерского пункта выдачи заказов, предприниматели получают стабильный доход благодаря большому покупательскому трафику Wildberries. Каждый день у нас оформляется свыше 2,3 млн заказов и покупательская активность продолжает расти", - рассказали в пресс-службу Wildberries.

В качестве поддержки для своих будущих партнеров - владельцев ППВЗ, Wildberries предоставляет субсидии в виде повышенного вознаграждения от оборота точки выдачи заказов первые 4 месяца работы. Также предприниматели смогут приобрести на Wildberries мебель в рассрочку для благоустройства своего помещения.

В компании надеются, что такая программа субсидий позволит предпринимателям быстрее окупить вложения в открытие точки выдачи, средний срок окупаемости которой составляет около 3 месяцев.

Wildberries реализовал возможность открытия партнерских пунктов выдачи заказов в сентябре 2020 г. В настоящий момент их общее число на территории России превышает 8,5 тыс. точек. В октябре 2021 г. средний оборот ППВЗ вырос в 1,5 раза по сравнению с сентябрем и достиг около 4-5 млн рублей (27 - 35 млн арм.драм).

Подробности и условия открытия ППВЗ можно узнать по ссылке: point.wb.ru/promo/index.html

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает 17 стран: Россия, США, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан и другие. Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96% и достиг 437,2 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 2,3 млн заказов, аудитория онлайн- ритейлера - свыше 92 млн человек. По данным на 1 октября 2021 г., свои товары через Wildberries продают свыше 340 000 российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает 18 млн SKU товаров от 200 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.

Компания занимает 1-е место в рейтинге Forbes <10 главных продавцов Рунета>. Пять лет года подряд Wildberries является крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж согласно данным аналитического агентства Data Insight. Wildberries входит в десятку крупнейших интернет-ресурсов России по посещаемости по данным SimilarWeb