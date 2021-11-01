Понедельник, 1 Ноября 2021 11:41

АрмИнфо.На утро 1 ноября в Армении зарегистрирован 1071 новый случай заражения коронавирусом, таким образом, общее число инфицированных за весь период пандемии достигло 309 397.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, на утро 1 ноября фактическое лечение получает 30 978 пациентов, выздоровели 270 741 человек, скончались 6379 - 51 человек за прошедшие сутки. Еще 4 гражданина с коронавирусом скончались, из-за иных болезней согласно Минздраву. Общее число таких случаев достигло 1299. Таким образом, общее число смертей достигло 7678.

За прошедшие сутки было проведено 12 835 тестов, в целом - 2 110 256 граждан сдали тест на коронавирус